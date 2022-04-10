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В Днепре разрисовали памятник Пушкина буквами "Z"

Вандалов задержала полиция.
В Днепре разрисовали памятник Пушкина буквами "Z"
Вандалы обрисовали Пушкина рашистской символикой. / t.me/ukrain1an_news

В Днепре неизвестные разрисовали памятник российского писателя Александра Пушкина оккупационной символикой " Z". Вандалов задержала полиция. Об этом сообщает dnepr.info.

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Задержание на одноименном проспекте засняли местные жители и выложили в Интернет. Возле памятника Пушкину собрались более 10 человек, которые разрисовали большими буквами "Z" монумент со всех сторон.

Полиция задержала вандалов. / Скрин видео
Полиция задержала вандалов. / Скрин видео

Полиция прибыла на место преступления и задержала нарушителей правопорядка.

Отметим, что в Украине началась "дерусификация". В Ужгороде уже снесли бюст Пушкина, который стоял на набережной. 

Ранее мы писали, что в Мариуполе рашисты окружили и ранили офицера пограничной службы. Чтобы не оставлять оккупантам радиостанцию, он подорвал себя и станцию. 

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