За ночь оккупанты 7 раз ударили ракетами по Днепру

В Павлограде полностью разрушен один объект инфраструктуры.

Лукашук рассказал о 7 прилетах ночью по Днепру. / 34.ua

Минувшей ночью россияне ударили ракетами по Днепру и области 7 раз. О сложной ночи для Днепропетровщины рассказал глава ОВА Николай Лукашук.

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Известно об одном полностью разрушенном объекте инфраструктуры в Павлограде. Спасатели смогли ликвидировать пожар. Есть один пострадавший.

В Солонянской громаде сбили вражескую ракету. Ее осколки упали на крышу фермерского хозяйства. Пострадавших нет.

В Синельниковской районе украинские защитники сбили российский беспилотник.

Лукашук подчеркивает, что враг ничего не может сделать на земле, поэтому атакует из воздуха, чтобы заставить людей бояться. Губернатор просит людей реагировать на сирены воздушной тревоги, чтобы уберечь жизни.

Ранее мы писали, что возле Бучи обнаружили еще одну братскую могилу мирных жителей. Десятки измученных тел оккупанты складывали прямо возле автозаправки.