Для мариупольцев, которых незаконно вывезли в РФ, создали лагерь в Пензенской области

В нем находятся принудительно депортированных свыше 400 человек, среди которых дети.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что провела беседу с россиянами, которые поддерживают Украину. Граждане страны-оккупанты рассказали о лагере для принудительно вывезенных из Украины мариупольцев, который находится в Пензенской области.

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Данный лагерь закрытого типа, с несколькими корпусами, обнесенный забором и под охраной. На въезде стоит контрольно-пропускной пункт. Украинцам запрещено из него выходить.

Известно, что в нем находятся более 400 украинцев и 147 детей, включая младенцев. Также ожидается привоз новых мариупольцев - около 150 человек.

Российская оккупационная власть обещает им выдать по 10тысяч рублей, собирая данные, чтобы оформить карты "Сбербанка". Однако люди, находясь там неделями, без необходимой одежды, обуви, даже белья. У них нет средств гигиены и не хватает детского питания. Украинцы находятся в крайне угнетенном и тяжелом состоянии, не знают своей дальнейшей судьбы.

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Активисты РФ посетили мариупольцев, которые и рассказали об условиях пребывания в лагере для принудительно вывезенных. У них нет возможности даже связаться с родными или вернуться в Украину.

Также известно, что в области существуют еще три подобных лагеря, куда перед вторжением вывезли жителей ОРДЛО. На тот момент россияне принудительно вывезли около 90 тысяч человек.

Активисты передали Людмиле Денисовой, что украинцев насильно перемешают в разные регионы России, в том числе в Хабаровск.

Омбудсмен обращается к Международному Красному Кресту, чтобы они предоставили помощь украинцам, которых принудительно вывезли и поместили в концентрационные лагеря на территории страны-агрессора, и помогли их вернуть в Украину.

Принудительная депортация и лишение украинцев прав на достойные условия проживания, свободу передвижения и получение информации - это грубое нарушение Общей декларации прав человека, Европейской конвенции по защите прав человека и основоположных свобод, Женевской конвенции 1949 года.

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