В Мариуполе пограничник подорвал себя и радиостанцию, когда его окружили россияне - Арестович

Герой решился на данный поступок, чтобы станция не досталась россиянам.

Российские боевики начали зарисовывать бортовые номера своих военных кораблей в Черном море, чтобы скрыть потери, которые несут в ходе войны против Украины. Об этом сообщил на обеденном брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Политолог отметил, что из 9 направлений ВС РФ еле удерживает два направления - Мариуполь и север ООС. Продолжаются уличные бои в Мариуполе.

Россияне подтягивают резерв к Харькову, но из-за осадков наступление врага окажется сложным. Неудачей закончилась попытка врага захватить Александровку в Одесском области.

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Также Арестович высказался о стремительной потере РФ своей боевой авиации. Только за последние сутки украинская противовоздушная оборона сбила 3 самолета, вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатых ракеты. Советник главы ОП отметил, что у него складывается ощущение, что в руководстве РФ "сидит штук 5 шпионов".

Алексей Арестович поблагодарил пограничников, которые в большинстве первыми встречают противников. Многие приняли бой, отдали свою жизнь или попали в плен, но ни один не предал Украину. Сейчас пограничная служба организовывает оборону на севере.

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Сегодня в Мариуполе один пограничник, старший офицер пограничных служб, был окружен и ранен оккупантами. Герой принял решение подорвать себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась россиянам. Последним радиосигналом было от него: "Слава Украине!".

Ранее мы писали, что в Луганской области пограничники отбили четвертую атаку врага и взяли в плен артиллериста из оккупированного Стаханова. Правозащитники выясняют, причастен ли он к обстрелам мирного населения Украины.