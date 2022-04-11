Война забрала жизни 1793 мирных украинцев - ООН

Погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.

Жертвами российского вторжения в Украину стали 4232 мирных жителя, 1793 из них - погибли. Такие данные предоставило управление Верховного комиссара ООН по правам человека в воскресенье, 10 апреля.

"Фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения", - отметили в организации.

По подтвержденным данным ООН, погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. При этом пол 69 детей и 899 взрослых пока неизвестен.

Среди 2439 раненых - 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей, пол которых еще не удалось установить.

Отметим, по сравнению с данными УВКПЧ за предыдущий день, за сутки погибли трое детей, еще 14 получили ранения.

Как сообщалось, по состоянию 10 апреля украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Оккупанты убили 177 детей с начала вторжения

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