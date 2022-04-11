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РФ подготовила информатаку, чтобы сорвать поставку оружия в Украину - Кулеба

Враг всеми силами пытается противостоять поставке оружия из-за границы.
РФ подготовила информатаку, чтобы сорвать поставку оружия в Украину - Кулеба
Россияне хотят устроить атаку информационных СМИ и политиков, чтобы дезинформировать об Украине. / t.me/operativnoZSU

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия готовим мощную информационную атаку, чтобы сорвать поставку оружия Украине из других стран. Об этом глава МИД написал в Твиттере.

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Страна-агрессор планируют атаковать иностранные медиа и политиков дезинформацией, чтобы подорвать поставку оружия в Украину.

"Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине, и мобилизует все усилия, чтобы подорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это," - обратился Кулеба.

twitter.com/DmytroKuleba
twitter.com/DmytroKuleba

Отметим, что утром появилась информация, что США готовы предоставить оружие Украине, чтобы наносить удары по российским военным аэродромам. Об этом сообщает CNBS со ссылкой на администрацию Джо Байдена.

Ранее мы писали, немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает Украине купить 100 самоходных гаубиц. В качестве альтернативы KMW также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на БТР Boxer.

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