Украине предлагают закупить немецкие гаубицы - СМИ

Первые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта.

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает Украине купить 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщает Welt.

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В ведомстве сообщили, что стоимость 100 гаубиц составляет 1,7 млрд евро.

"Стоимость 100 гаубиц, включая учебный комплект и запасные части, составляет 1,7 млрд евро. Речь идет о Panzerhaubitze 2000. В качестве альтернативы KMW также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на БТР Boxer за 1,2 млрд евро. Никаких комментариев от производителя в ближайшее время не поступало", - говорится в сообщении.

Такая техника, как сообщается в публикации, обычно не находится в первых рядах армии - она следует за основными боевыми танками, чтобы обеспечить поддержку с заднего плана на более дальних дистанциях.

"Для самообороны самоходная гаубица также может атаковать цель напрямую как основной боевой танк с горизонтальным стволом. После отстрела боеприпаса гаубицы обычно меняют позицию, чтобы самим не стать мишенью", - поясняет издание.

Panzerhaubitze 2000 может вести огонь на расстоянии более 30 км. Первые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта (не ранее чем во второй половине 2024 года).

"Полная поставка не будет завершена до 2027 году. Министерство экономики, которое, согласно украинской версии, получило предложение, не пожелало комментировать запрос и сослалось на принципиальную конфиденциальность отдельных решений по экспорту вооружений. Любое такое решение должно быть одобрено Федеральным советом безопасности", - подытожили журналисты.

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.