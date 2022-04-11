Оккупационные власти принуждают детей начать учебу в зоне боевых действий - Денисова

Россияне хотят использовать детей как живой щит.

Школа в Бородянке после "русского мира". / t.me/voynareal

Оккупационная власть объявила в Волновахе Донецкой области, что с 11 апреля дети должны идти в учебные заведения. Российские боевики принуждают школьников учиться в зоне боевых действий. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Фейсбуке.

Денисова предполагает, что оккупанты хотят усложнить ситуацию украинским защитникам по поводу будущего освобождения городов. Также рашисты могут пойти на провокации с детьми, чтобы дискредитировать и обвинить Украину. Дети фактически становятся заложниками и живым щитом для российской армии.

Омбудсмен напоминает, что согласно ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка, страны-участницы обязаны прибегать ко всем возможным методам, чтобы обезопасить детей, которых касается вооруженный конфликт. Оккупанты ставят под угрозу право на жизнь ребенка, которое гарантировано Конвенцией ООН и Женевской конвенцией.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участницами ОБСЕ согласно Московскому механизму, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав ребенка Россией в Украине," - призвала Денисова.

Ранее мы писали, что в Офисе президента назвали примерные сроки вступления Украины в Евросоюз. По прогнозам, это не пятилетки или десятилетки, а ближайшие годы.