В Офисе президента назвали примерные сроки вступления Украины в ЕС

Заместитель главы ОП считает, что вступление не продлится "пятилетки".

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква назвал предположительный срок, когда Украина вступит в Европейский Союз. По мнению дипломатического советника президента, это случится в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

Переговоры со странами-членами Союза приносят результат, однако не все готовы к положительному решению по поводу Украины.

"К сожалению, не все страны одинаково думают, но точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины. Хотя скорость этой динамики разная," - отметил политик.

Дипломат считает, что украинское вступление в ЕС точно будет в ближайшие годы. Однако называть ориентировочный год Жовква не стал и объяснил, что не все зависит от Украины.

"Точно не десятилетия и не пятилетки. Украинцы, солдаты на передовой, гражданские, которые сейчас под обстрелами, дети, которые хотят жить в европейской Украине – не позволят нам этого. Речь идет о годах," - отметил замглавы ОП.

Отметим, что глава Еврокомиссии, которая посетила Украину и собственными глазами увидела зверства россиян в Киевской области, пообещала, что ЕС рассмотрим заявку на статус кандидата в ближайшее время.

Также Жовква добавил, что стране предстоит пройти все этапы переговоров, провести нужные реформы. Однако, по его словам, Украине все это под силу.

"Более того, несмотря на войну, наша секторальная интеграция в ЕС даже ускорилась. Пример – присоединение Украины к единой энергосистеме ЕС. Мы это сделали досрочно, за полтора года до плана," - подчеркнул заместитель Андрея Ермака.

Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза призвали ехать журналистам в Украину. Жозеп Боррель предлагает корреспондентам ехать в Киев и увидеть происходящее своими глазами.