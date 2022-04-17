Под Харьковом при разминировании погибли трое саперов

Глава МВД призывает украинцев с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам.

В процессе разминирования территорий вблизи Харькова в субботу, 16 апреля, погибли три пиротехника, еще четверо - получили серьезные ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

По его словам, при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса. Среди погибших - командир части пиротехников.

В связи с этим министр призывает гражданское население с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам. Он отметил, что российские оккупанты минируют дверные ручки, стиральные машины и даже детские кровати.

Монастырский сообщил, что ежедневно сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изымают более пяти тысяч взрывоопасных предметов. На фоне этого Украина обратилась к Европе, США, Канаде с просьбой помочь в разминировании, отправив свои команды пиротехников.

Ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что разминирование всей освобожденной от оккупантов территории в регионе может занять до года.

В ГСЧС создали интерактивную карту мест обнаружения взрывоопасных предметов

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