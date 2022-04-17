В Ирпене сотни новых могил: фото кладбища

Американское издание The New York Times обнародовал снимок кладбища в послевоенном Ирпене Киевской области.

Появилось новая фотография свежих могил в Ирпене. Снимок с городского кладбища опубликовало американское издание The New York Times.

В Киевской области правоохранители обнаружили тела уже около 900 погибших мирных жителей от рук российских оккупантов. В некоторых районах до сих пор продолжается разбор завалов. Поэтому в полиции считают, что тела и дальше будут находить.

Ранее сообщалось, что в Ирпене полицейские изъяли более 3000 взрывоопасных предметов - авиационные бомбы, противотанковые ракетные комплексы, кассетные боеприпасы, противопехотные и минометные мины, снаряды к пушкам, автоматические гранатометы и др.

Напомним, Ирпень освободили от оккупантов 28 марта.

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