В Ирпене сотни новых могил: фото кладбища
Появилось новая фотография свежих могил в Ирпене. Снимок с городского кладбища опубликовало американское издание The New York Times.
В Киевской области правоохранители обнаружили тела уже около 900 погибших мирных жителей от рук российских оккупантов. В некоторых районах до сих пор продолжается разбор завалов. Поэтому в полиции считают, что тела и дальше будут находить.
Ранее сообщалось, что в Ирпене полицейские изъяли более 3000 взрывоопасных предметов - авиационные бомбы, противотанковые ракетные комплексы, кассетные боеприпасы, противопехотные и минометные мины, снаряды к пушкам, автоматические гранатометы и др.
Напомним, Ирпень освободили от оккупантов 28 марта.
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