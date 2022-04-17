Армия РФ готовит наступление в ближайшие дни - американские СМИ

Новое наступление российской армии в Украине может начаться в ближайшие дни, сообщают американские СМИ.

Массированных атак со стороны РФ следует ожидать уже в ближайшее воскресенье или в начале следующей недели. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.

В связи с этим США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время наступления. По оценке США, это может произойти в ближайшие дни.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что враг сосредоточился на двух направлениях. На Харьковщине в районе города Изюм противник уже сосредоточил до 22 батальонных тактических групп.

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