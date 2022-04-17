РФ продолжает нести огромные потери: Генштаб ВСУ обновил данные

ВСУ уничтожили 165 самолетов и 146 вертолетов оккупантов.

Российские войска продолжают нести огромные потери в войне против Украины. Они составляют свыше 20 тыс человек. Соответствующие данные обновил Генштаб ВСУ.

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Так, общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, по состоянию на 17 апреля составляют:

около 20 300 личного состава

773 танков

2 002 боевых бронированных машин

376 артиллерийских систем

127 единиц реактивных систем залпового огня

66 средств противовоздушной обороны

165 самолетов

146 вертолетов

1 471 единица автомобильной техники

8 кораблей/катеров

76 цистерн с горюче-смазочными материалами

148 беспилотников оперативно-тактического уровня

27 единиц спецтехники

4 пусковых установок ОТРК/ТРК

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"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила — в правде!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет отправлена бронетехника.

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