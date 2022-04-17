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РФ продолжает нести огромные потери: Генштаб ВСУ обновил данные

ВСУ уничтожили 165 самолетов и 146 вертолетов оккупантов.
РФ продолжает нести огромные потери: Генштаб ВСУ обновил данные
Фото уничтоженной техники РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские войска продолжают нести огромные потери в войне против Украины. Они составляют свыше 20 тыс человек. Соответствующие данные обновил Генштаб ВСУ.

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Так, общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, по состоянию на 17 апреля составляют:

  • около 20 300 личного состава
  • 773 танков
  • 2 002 боевых бронированных машин
  • 376 артиллерийских систем
  • 127 единиц реактивных систем залпового огня
  • 66 средств противовоздушной обороны
  • 165 самолетов
  • 146 вертолетов
  • 1 471 единица автомобильной техники
  • 8 кораблей/катеров
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 148 беспилотников оперативно-тактического уровня
  • 27 единиц спецтехники
  • 4 пусковых установок ОТРК/ТРК

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"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила — в правде!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет отправлена бронетехника.

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