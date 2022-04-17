РФ продолжает нести огромные потери: Генштаб ВСУ обновил данные
ВСУ уничтожили 165 самолетов и 146 вертолетов оккупантов.
Российские войска продолжают нести огромные потери в войне против Украины. Они составляют свыше 20 тыс человек. Соответствующие данные обновил Генштаб ВСУ.
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Так, общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, по состоянию на 17 апреля составляют:
- около 20 300 личного состава
- 773 танков
- 2 002 боевых бронированных машин
- 376 артиллерийских систем
- 127 единиц реактивных систем залпового огня
- 66 средств противовоздушной обороны
- 165 самолетов
- 146 вертолетов
- 1 471 единица автомобильной техники
- 8 кораблей/катеров
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 148 беспилотников оперативно-тактического уровня
- 27 единиц спецтехники
- 4 пусковых установок ОТРК/ТРК
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"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила — в правде!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет отправлена бронетехника.
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