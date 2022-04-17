Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя
Минобороны РФ потребовало от украинских военных в Мариуполе сложить оружие. Об этом сообщают российские СМИ.
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Согласно российскому ультиматуму, "все без исключения" украинские военные должны покинуть Мариуполь с 6:00 до 13:00. При этом они якобы должны оставить оружие и боеприпасы.
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В Мариуполе и ближайших окрестностях остаются около 100 тысяч человек, а украинские войска ограничены очагами российских оккупантов.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе.
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