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Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя

Минобороны РФ предложило украинским военным на заводе Азовсталь "сдаться в обмен на сохранение жизни".
Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Минобороны РФ потребовало от украинских военных в Мариуполе сложить оружие. Об этом сообщают российские СМИ.

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Согласно российскому ультиматуму, "все без исключения" украинские военные должны покинуть Мариуполь с 6:00 до 13:00. При этом они якобы должны оставить оружие и боеприпасы.

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В Мариуполе и ближайших окрестностях остаются около 100 тысяч человек, а украинские войска ограничены очагами российских оккупантов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

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