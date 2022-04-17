Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя

Минобороны РФ предложило украинским военным на заводе Азовсталь "сдаться в обмен на сохранение жизни".

Минобороны РФ потребовало от украинских военных в Мариуполе сложить оружие. Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также: РФ продолжает нести огромные потери: Генштаб ВСУ обновил данные

Согласно российскому ультиматуму, "все без исключения" украинские военные должны покинуть Мариуполь с 6:00 до 13:00. При этом они якобы должны оставить оружие и боеприпасы.

Читайте также: ВСУ сдерживают, РФ не может начать наступление на Донбасс — Минобороны

В Мариуполе и ближайших окрестностях остаются около 100 тысяч человек, а украинские войска ограничены очагами российских оккупантов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.