Жителей Луганщины призвали выехать в безопасную местность

Гайдай прогнозирует, что следующая неделя "может быть тяжелой", поэтому люди должны воспользоваться шансом уехать сейчас.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей прифронтовой зоны, где, по его словам, разворачивается битва за Донбасс, временно выехать в более безопасное место. С таким призывом Гайдай обратился к жителям региона в воскресенье, 17 апреля на своей странице в Facebook.

Гайдай спрогнозировал, что следующая неделя "может быть тяжелой".

"Чем меньше останется гражданских на линии фронта, тем быстрее силы обороны расправятся с российскими оккупантами", - отметил он.

Он также подчеркнул, что рассчитывать на то, что можно "пересидеть" дома этот период, рассчитывать не стоит.

"Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что смогут увидеть? Это упрямство? Это безответственность? Вы готовы добровольно погибнуть? Никакого разборчивого ответа не услышал", – посетовал он.

С эвакуацией он призвал не медлить.

"Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти. Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота", - написал он.

По его словам, украинцам следует знать, что "ВСУ готовы встретить россиян, причем так, что "гости" быстро захотят побежать домой".

"Украинская "гостеприимность" не знает границ, - со смайликом добавил он. - Как быстро справятся с роснашествием наши защитники, зависит и от вас. Остаться живыми - единственное, что от вас требуется", - добавил он.

Напомним, российские захватчики нанесли очередной удар по промышленному заводу в Лисичанске.

Накануне в Лисичанске Луганской области военные РФ обстреляли волонтеров. Под обстрел попали супруги Андрей и Ольга. Мужчина погиб на месте. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

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