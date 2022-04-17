Жителей Луганщины призвали выехать в безопасную местность
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей прифронтовой зоны, где, по его словам, разворачивается битва за Донбасс, временно выехать в более безопасное место. С таким призывом Гайдай обратился к жителям региона в воскресенье, 17 апреля на своей странице в Facebook.
Гайдай спрогнозировал, что следующая неделя "может быть тяжелой".
"Чем меньше останется гражданских на линии фронта, тем быстрее силы обороны расправятся с российскими оккупантами", - отметил он.
Он также подчеркнул, что рассчитывать на то, что можно "пересидеть" дома этот период, рассчитывать не стоит.
"Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что смогут увидеть? Это упрямство? Это безответственность? Вы готовы добровольно погибнуть? Никакого разборчивого ответа не услышал", – посетовал он.
С эвакуацией он призвал не медлить.
"Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти. Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота", - написал он.
По его словам, украинцам следует знать, что "ВСУ готовы встретить россиян, причем так, что "гости" быстро захотят побежать домой".
"Украинская "гостеприимность" не знает границ, - со смайликом добавил он. - Как быстро справятся с роснашествием наши защитники, зависит и от вас. Остаться живыми - единственное, что от вас требуется", - добавил он.
Напомним, российские захватчики нанесли очередной удар по промышленному заводу в Лисичанске.
Накануне в Лисичанске Луганской области военные РФ обстреляли волонтеров. Под обстрел попали супруги Андрей и Ольга. Мужчина погиб на месте. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.
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