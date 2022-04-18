Зеленский рассказал о вывезенных из Мариуполя в Россию детях

Несколько десятков тысяч жителей украинского Мариуполя были принудительно вывезены в сторону РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты вывезли из Мариуполя несколько десятков тысяч жителей, среди которых около 5 тысяч детей. Об этом он сообщил CNN.

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Зеленский отметил, что ситуация в Мариуполе очень тяжелая, и с каждым днем она не становится легче.

"Неизвестно, сколько жителей погибли в городе, подвергающемся постоянным вражеским атакам. Украинская сторона смогла провести определенную эвакуацию, но несколько десятков тысяч человек были принудительно вывезены в сторону Российской Федерации", - сказал Зеленский.

По его словам, судьба вывезенных граждан неизвестна.

"И среди них несколько тысяч детей. Мы об этом знаем. Но что с ними произошло, как здоровье, где они - пока что 100%-й информации об этом нет... Мы слышали о том, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона в российскую сторону", - рассказал президент.

Президент также сообщил, что оккупанты не позволяли им пройти на подконтрольную Украине территорию.

"Потому мы не знаем, что с этими детьми. Этот вопрос очень сложный и трудный. Есть много информации, которую мы должны проверять...", - добавил Зеленский.

Напомним, что Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.