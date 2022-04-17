Арестович о боях на востоке: РФ не хватит войск, ВСУ уже начали движение

Однако украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.

Советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, подполковник Алексей Арестович заявил, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ. Кроме того, украинские защитники уже начали движение на востоке. Слова эксперта прозвучали в эфире "24 канала".

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Так, Арестович говорит, что стянутых на восток Украины российских войск не хватит для их стремительной победы в регионе. Там будут вестись тяжелые бои.

"Наши войска начали там определенное движение еще вчера", - заявил политик.

Вместе с этим советник подчеркивает, что ожидаемые бои будут нести самую большую опасность для мирных жителей Харькова, Славянска и Краматорска. Он объясняет, что большая кампания всегда подразумевает большое количество авиационных, ракетных и артиллерийских ударов.

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"Советую харьковчанам быть очень осторожными", - подчеркивает Арестович.

Напомним, ранее замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что у России не получается начать масштабное наступление на Донбасс. Оккупантов "мощно сдерживают" ВСУ.

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