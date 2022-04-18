Враг завершает подготовку к атаке на востоке - ВСУ

Основные усилия РФ сосредоточены на частичной блокировке Харькова, взятии Мариуполя, а также в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная, Рубежное.

Войска РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Согласно информации от Генштаба, ситуация по разным направлениям следующая:

На Волынском и Полесском направлениях враг не проводил активных действий, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. С территории Беларуси зафиксирован вывоз ж/д транспортом поврежденной российской военной техники;

На Северском направлении враг оборудует позиции в районах пунктов пропуска на границе и в приграничных районах Брянской и Курской областей. На этом направлении Генштаб не исключает задействование ДРГ и ракетных ударов со стороны РФ;

На Слобожанском направлении российская армия продолжает частичную блокировку Харькова и пытается обстреливать подразделения ВСУ;

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Продолжаются обстрелы Северска и Покровского. Генштаб сообщает, что основные усилия врага были сосредоточены в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, также совершались попытки установить полный контроль над Мариуполем;

В Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на том, чтобы удержать занимаемые позиции, также продолжается обстрел позиции украинских войск в направлениях Николаева и Александровки;

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ за прошедшиесутки отбили 12 атак врага, уничтожили 10 танков, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, а также 5 артиллерийских систем противника.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.