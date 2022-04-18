Враг обстрелял Золотое и спорткомплекс в Кременной, есть жертвы
Войска РФ продолжают обстрелы населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По информации главы областной военной администрации, в Золотом не менее двоих убитых.
"По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое. Кроме того, повреждены еще несколько домов в этом населенном пункте. Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.", - уточнил губернатор.
Также российские войска ударили по спорткомплексу Олимп в Кременной. Площадь возгорания составила 2400 кв. м.
"Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек, лесная подстилка... Снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе президента Велике будівництво спорткомплексу Олимп, где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины... Спасатели на месте - пытаются локализовать пламя", - подчеркнул Гайдай.
Также Гайдай сообщил, что пострадали жилые массивы и в Рубежном. Из-под завалов трех домов было эвакуировано семь местных жителей, двое были госпитализированы.
Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.