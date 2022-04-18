Враг обстрелял Золотое и спорткомплекс в Кременной, есть жертвы

В результате российских обстрелов в Луганской области загорелись не менее 15 жилых домов, а также новый спортивный комплекс.

Войска РФ продолжают обстрелы населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По информации главы областной военной администрации, в Золотом не менее двоих убитых.

"По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое. Кроме того, повреждены еще несколько домов в этом населенном пункте. Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.", - уточнил губернатор.

Также российские войска ударили по спорткомплексу Олимп в Кременной. Площадь возгорания составила 2400 кв. м.

"Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек, лесная подстилка... Снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе президента Велике будівництво спорткомплексу Олимп, где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины... Спасатели на месте - пытаются локализовать пламя", - подчеркнул Гайдай.

Также Гайдай сообщил, что пострадали жилые массивы и в Рубежном. Из-под завалов трех домов было эвакуировано семь местных жителей, двое были госпитализированы.

Публикация Луганской ОВА / t.me/luhanskaVTSA

Последствия российских обстрелов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Последствия российских обстрелов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Последствия российских обстрелов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Последствия российских обстрелов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Последствия российских обстрелов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.