Еще больше сотни военных РФ отказались воевать в Украине - журналист

От дальнейшего участия в "спецоперации" отказались военнослужащие из 200-й отдельной мотострелковой бригады, ранее воевавшей в Украине.

В РФ более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады, которые ранее воевали в Украине, отказались от дальнейшего участия в "спецоперации". Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

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Журналист рассказал, что, личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады отказался участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины.

"Личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения спецоперации на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в "специальной военной операции". Они отправлены из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу", - отметил Цымбалюк.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.