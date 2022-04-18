В Лисичанске обстреляно здание патрульной полиции: есть потерпевшие
Во время артобстрела Лисичанска несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции.
В Лисичанске Луганской области противник обстрелял здание патрульной полиции. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Было травмировано 6 сотрудников полиции.
"Вчера в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - сообщил Гайдай.
Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.
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