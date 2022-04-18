В Буче задержали группу мародеров

Они обворовали строительный супермаркет.

В Киевской области правоохранители задержали четырех злоумышленников, в том числе двух женщин, которые в Буче обворовали строительный супермаркет. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным досудебное следствие, мародеры вынесли из строительного супермаркета разнообразные товары, технику и инструменты на общую сумму более 5 млн гривен.

По месту проживания злоумышленников полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машины, бензопилы и другие товары. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве обезвредили группу информаторов спецслужб РФ. В ее состав входили участники одной из пророссийских общественных организаций.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua