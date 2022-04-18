Контроль над Кременной утерян - глава Луганской ОВА

Оккупанты расстреляли мирных жителей, которые пытались выехать из города. Есть погибшие.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что связь с Кременной утеряна. Пока политик отвергает понятие "оккупация", так как идут уличные бои и украинские защитники не отступают.

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Гайдай отметил, что рашисты обстреляли эвакуационную группу, которая пыталась выехать из Кременной. Четыре человека погибли. Мирные жители пытались эвакуироваться на собственном транспорте, но оккупанты открыли по нему огонь. Также известно об одном раненом в тяжелом состоянии. Но медики не могут забрать человека из-за нескончаемых обстрелов.

В городе идут тяжелые бои, ситуация может поменяться в любой момент, поэтому термин "оккупация" пока лучше не использовать. Однако на данный момент контроль утерян над Кременной, сообщает глава Луганской ОВА.

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