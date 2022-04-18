В Украине прибрели 800 современных аппаратов для лечения ран - Минздрав

VAC-терапия является золотым стандартом лечения ран в мире.

Украина купила 800 аппаратов для проведения VAC-терапии. Об этом сообщает Минздрав Украины.

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В Минздраве рассказали, что VAC-терапия - это золотой стандарт лечения ран в мире. Ее методика подразумевает использование отрицательного давления для очистки раневой поверхности и ускорения заживления.

“Министерство здравоохранения Украины с начала войны направило свои усилия для расширения возможностей лечения по этой методике в разных уголках нашей страны. Уже закуплено около 800 аппаратов для проведения VAC-терапии, которые на этой неделе начнут поступать в больницы. В больницах, где есть консоли с вакуумом, будем доставлять дополнительно расходные материалы”, - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.