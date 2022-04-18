Гуманитарных коридоров 18 апреля не будет - Верещук

Российские боевики блокируют и обстреливают гуманитарные маршруты.

В понедельник, 18 апреля, не будут открыты гуманитарные коридоры. Об этом в телеграм-канале сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По словам вице-премьер-министра, вчера шли долгие переговоры по поводу коридоров из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также обсуждались коридоры с Херсонщины (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Проводились разговоры по поводу городов Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Нижнее.

Однако российские боевики нарушают международное гуманитарное право, блокируя и обстреливая маршруты. В целях безопасности было принято решение не открывать гуманитарные коридоры.

Ирина Верещук подчеркнула, что Украина приложит все усилия, чтобы коридоры заработали как можно быстрее.

Ранее мы писали, что глава Луганской ОВА сообщил об уличных боях в Кременной, из-за которой потерян контроль над городом. Однако ВСУ не отступают, идут тяжелые бои, поэтому об оккупации пока говорить рано.