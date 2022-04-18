Россиянам пора привыкать к инцидентам на своей территории – ГУР

Российские власти не гнушаются устраивать теракты у себя, чтобы обвинять Украину

Россиянам придется привыкнуть к различным "инцидентам" на своей территории, а также к терактам, которые совершают российские военные для последующего обвинения в них Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Spiegel.

Читайте также: В России запустили план по запугиванию населения через теракты – СНБО

Глава украинской разведки отметил, что не в праве комментировать инциденты на военных складах и нефтебазе в российском Белгороде. Но заявил, что в условиях полномасштабной войны россияне должны быть готовы к нападениям на свою территорию.

"Конечно, они не хотят представлять, что война может коснуться их территории. Я понимаю, что им сложно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на российскую территорию. Но они должны привыкнуть к этому", - отметил Буданов.

Читайте также: Работают партизаны: В Белгороде говорят о повреждении ж/д путей у Украины

Также он рассказал, что украинская разведка имеет сведения о том, что российские власти сами устраивают провокации на своей территории. Обычно это делается для оправдания собственной агрессии, но сейчас появились и другие задачи.

"Во-первых, речь идет о консолидации своего общества, которое в массе своей отказывается воевать. Ей нужно показать, что Украина – террористическое государство, угроза, которую необходимо остановить. А во-вторых, отвлечь внимание общественности от Бучи и других случаев насилия и убийства детей. Так что, если в ближайшие дни взорвутся вокзалы, электростанции или цистерны с горючим и каждый раз будут обвинять Украину, я не сильно удивлюсь", - заявил Буданов.

Напомним, на прошлой неделе российские власти поведали душещипательную историю о том, как ударные вертолеты ВСУ вторглись на территорию Брянской области, чтобы разбомбить несколько хат в маленьком поселке.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.