Военные РФ нанесли удар по Краматорску - мэр

Мэр также отметил, что если кому-то нужна помощь с перекрытием окон, можно обращаться в контакт-центр Краматорска.

Войска РФ обстреляли ракетами жилые кварталы Краматорска. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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Также он сообщил, что коммунальные службы уже работают над уборкой последствий.

"Очередной ракетный обстрел жилых кварталов от оккупанта по Краматорску. Коммунальщики уже работают - убирают последствия", - говорится в сообщении.

В своей публикации мэр также сообщил, что люди, которые нуждаются в помощи по перекрытию окон, могут обратиться в контакт-центр Краматорска.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.