На Житомирской трассе возобновили сообщение с Киевом
Вблизи села Стоянка 18 апреля было запущено автомобильное сообщение по новой временной переправе через реку Ирпень. Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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Данное автомобильное сообщение также работает в направлении Житомира и Киева.
"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали, и сообщение со столицей было разорвано", - рассказал он.
По словам министра, практически с первых дней после освобождения Киевской области Укравтодор инициировал работу на критически важных объектах. Приоритетной стала Житомирская трасса - на ней была не только разрушена инфраструктура, но и сама она была полем битвы. Поэтому оперативно начали расчищать трассу и параллельно строить временную объездную дорогу.
"В кооперации с военными за 13 дней построили временную белощебеневую дорогу с переправой через Ирпень и установили дорожные знаки. Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями", - отметил министр.
Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.