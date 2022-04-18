На Житомирской трассе возобновили сообщение с Киевом

Дорогой смогут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями.

Вблизи села Стоянка 18 апреля было запущено автомобильное сообщение по новой временной переправе через реку Ирпень. Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Данное автомобильное сообщение также работает в направлении Житомира и Киева.

"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали, и сообщение со столицей было разорвано", - рассказал он.

По словам министра, практически с первых дней после освобождения Киевской области Укравтодор инициировал работу на критически важных объектах. Приоритетной стала Житомирская трасса - на ней была не только разрушена инфраструктура, но и сама она была полем битвы. Поэтому оперативно начали расчищать трассу и параллельно строить временную объездную дорогу.

"В кооперации с военными за 13 дней построили временную белощебеневую дорогу с переправой через Ирпень и установили дорожные знаки. Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями", - отметил министр.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.