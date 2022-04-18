Полиция расследует более 2,5 тысяч дел о гибели украинцев во время войны

Заведено почти 900 уголовных дел касательно без вести пропавших украинцев, более 500 дел - по случаям похищения мирных жителей

Национальная полиция Украины расследует почти 900 уголовных дел касательно без вести пропавших украинцев. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

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Также Нацполиция расследует более 500 дел по случаям похищения мирных жителей и более 2,5 тысяч дел по гибели граждан Украины. На брифинге Сергей Пантелеев также сообщил, что на самом деле погибших, похищенных и пропавших без вести граждан Украины больше, но получение данных с временно оккупированных территорий невозможно. Также на данный момент продолжает поиск тел погибших в населенных пунктах, которые были освобождены от оккупации.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.