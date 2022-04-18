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Полиция расследует более 2,5 тысяч дел о гибели украинцев во время войны

Заведено почти 900 уголовных дел касательно без вести пропавших украинцев, более 500 дел - по случаям похищения мирных жителей
Полиция расследует более 2,5 тысяч дел о гибели украинцев во время войны
Первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев. / скриншот

Национальная полиция Украины расследует почти 900 уголовных дел касательно без вести пропавших украинцев. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

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Также Нацполиция расследует более 500 дел по случаям похищения мирных жителей и более 2,5 тысяч дел по гибели граждан Украины. На брифинге Сергей Пантелеев также сообщил, что на самом деле погибших, похищенных и пропавших без вести граждан Украины больше, но получение данных с временно оккупированных территорий невозможно. Также на данный момент продолжает поиск тел погибших в населенных пунктах, которые были освобождены от оккупации.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.

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