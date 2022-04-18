Минэкономики обещает завершить выплаты по еПоддержке

Подавшие заявку в период с 23 по 31 марта на получение 6500 гривен до сих пор не получили деньги.

В Минэкономики обещают завершить выплаты по программе еПоддержка всем тем, кто подал заявки до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Минэкономики сообщили, что для выплаты принимаются все необходимые меры.

"Средства в ближайшее время будут перечислены всем получателям, которые успешно попали в реестры программы еПоддержка в период с 23 по 31 марта. Минэкономики принимает для этого все необходимые меры", - сказано в сообщении.

Получить финансовую помощь в размере 6500 грн могут застрахованные лица, которые официально трудоустроены, а также физлица-предприниматели (ФОПы), страхователи которых подпадают под следующие критерии:

являются плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве;

подали налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за весь 2021 год;

не относятся к категории бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования.

Соответствующая материальная помощь в размере 6500 грн должна была поступить гражданам в течение 10 рабочих дней после оформления заявки. Однако те, кто обратился за помощью с 23 марта до сих пор деньги не получили.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.