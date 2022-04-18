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Ракетные удары по Львову: уже 7 погибших

Количество погибших и пострадавших может быть больше, так как спасатели еще разбирают завалы.
 |  Автор: Виталий Кулак
Ракетные удары по Львову: уже 7 погибших
Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову погибли, по предварительной информации, 7 человек, а 11 получили ранения. Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, состояние трех раненых врачи оценивают как тяжелое. Среди раненых есть ребенок.

Козицкий подчеркнул, что количество погибших и пострадавших может быть на самом деле больше, так как спасатели еще разбирают завалы.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по Львову утром 18 апреля. Четыре крылатые ракеты воздушного базирования выпустили из района Каспийского моря. Пострадала железнодорожная инфраструктура.

Ранее стало известно, что во Львове возобновил работу железнодорожный вокзал. Его закрыли из-за атаки российских оккупантов.

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