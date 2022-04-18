В ОП отреагировали на призыв Медведчука о собственном обмене

Виктор Медведчук призвал президентов Украины и РФ обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сомневается, что Кремль согласится на предложение задержанного по подозрению в госизмене нардепа Виктора Медведчука обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Такое мнение он высказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Подоляк подчеркнул, что для Украины очень важно помочь защитникам Мариуполя, а также простым жителям этого города.

"Сомневаюсь, что сами русские, которые просто упиваются кровью мариупольцев и азовцев, захотят вернуться на время в человеческое обличье и всерьёз поддержать инициативу Медведчука", - отметил советник главы Офиса президента.

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Напомним, Медведчука подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины, в том числе в государственной измене. На прошлой неделе его задержали при попытке незаконно выехать из Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что судьбу Виктора Медведчука будет решать суд и президент Владимир Зеленский.

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