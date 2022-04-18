Медведчук уже дает показания - Арестович
Задержанный СБУ лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук уже дает показания правоохранителям. Кроме того начали допрашивать людей, которые были задержаны вместе с Медведчуком. Об этом в воскресенье, 17 апреля, " target="_blank">рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
В частности, Фейгин спросил Арестовича о том, возможен ли обмен Медведчука, на что Арестович ответил, что тот "еще не все рассказал".
Он добавил, что профессионально допрашивать проще всего тех людей, которые сами работали в спецслужбах или в юридической сфере.
"Потому что они не замечают в профессиональной беседе где они уже начали против себя показания давать", - сказал Арестович.
Также Арестович добавил, что кроме самого Медведчука, задержали еще много людей, которые на него работали.
"А вот им скрывать-то в принципе нечего уже. Может, их и обменяют, но у них совсем другой интерес жизненный. Люди честно работали за деньги, а теперь такая халепа случилась. Им очень грустно и они говорят по полной. А вот из их показаний... Медведчук может даже молчать все это время", - сказал Арестович.
Напомним, Лычаковский районный суд Львова в режиме видеоконференции изменил меру пресечения лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
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