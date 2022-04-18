Медведчук уже дает показания - Арестович

Кроме самого Медведчука, задержали еще много людей, которые на него работали, проинформировал советник главы ОП.

Задержанный СБУ лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук уже дает показания правоохранителям. Кроме того начали допрашивать людей, которые были задержаны вместе с Медведчуком. Об этом в воскресенье, 17 апреля, " target="_blank">рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В частности, Фейгин спросил Арестовича о том, возможен ли обмен Медведчука, на что Арестович ответил, что тот "еще не все рассказал".

Он добавил, что профессионально допрашивать проще всего тех людей, которые сами работали в спецслужбах или в юридической сфере.

"Потому что они не замечают в профессиональной беседе где они уже начали против себя показания давать", - сказал Арестович.

Также Арестович добавил, что кроме самого Медведчука, задержали еще много людей, которые на него работали.

"А вот им скрывать-то в принципе нечего уже. Может, их и обменяют, но у них совсем другой интерес жизненный. Люди честно работали за деньги, а теперь такая халепа случилась. Им очень грустно и они говорят по полной. А вот из их показаний... Медведчук может даже молчать все это время", - сказал Арестович.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова в режиме видеоконференции изменил меру пресечения лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

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