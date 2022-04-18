В плену у РФ экипажи трех грузовых судов - омбудсмен

42 членов команд кораблей и жену капитана судна Smarta взяли в заложники в Мариуполе.

В плену у войск РФ остаются члены экипажей трех грузовых судов Аzburg под флагом Доминики, Smarta и Blue Star-1 под флагом Либерии. Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте также: ВСУ отбили 12 атак войск РФ на востоке Украины

По ее словам, 42 членов команд кораблей и жену капитана судна Smarta взяли в заложники в Мариуполе.

"42 членов экипажей кораблей и жену капитана судна Smarta взяли в заложники на территории Мариупольского морского торгового порта. По информации капитана судна Azburg Сергея Дзысяка, экипажи прошли "проверку" в фильтрационном лагере в Мангуше. Пока они находятся во временно оккупированном Донецке под постоянным надзором вооруженных российских военных", - уточнила уполномоченный по правам человека.

Также она сообщила, что захват гражданских лиц в заложники РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность - эти права гарантируются статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также право на свободу передвижения, которое гарантируется статьей 2 Протокола №4 к Конвенции.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушения Россией прав человека в Украине", - подчеркнула Денисова.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.