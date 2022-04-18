В оккупированном Геническе захватчики склеили и поставили памятник Ленину
Заместитель главы Херсонской областной администрации сообщил, что российские оккупанты установили памятник Ленину во временно оккупированном Геническе. Об этом пишут телеграм-каналы.
Боевики в буквальном смысле склеили памятник советскому диктатору, который был демонтирован еще летом 2015 года. Таким образом рашисты поставили его на фоне оккупированного административного здания, над которым развивается вражеский триколор и красный флаг, похожий на советский.
Данной "аппликацией" гордится коллаборант, которого оккупанты назначили "руководителем милиции", Геннадий Малюков.
Ранее мы писали, что Ирина Верещук потребовала от российской стороны открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе. В своем обращении к руководству страны-агрессора вице-премьер-министр подчеркнула, что в случае отказа это будет доказательством в суде военного преступления против Украины.