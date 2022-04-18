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В оккупированном Геническе захватчики склеили и поставили памятник Ленину

Монумент большевика демонтировали в 2015 году.
В оккупированном Геническе захватчики склеили и поставили памятник Ленину
Оккупанты в прямом смысле склеили демонтированный памятник советского "вождя". / t.me/karpatska_sich

Заместитель главы Херсонской областной администрации сообщил, что российские оккупанты установили памятник Ленину во временно оккупированном Геническе. Об этом пишут телеграм-каналы.

Боевики в буквальном смысле склеили памятник советскому диктатору, который был демонтирован еще летом 2015 года. Таким образом рашисты поставили его на фоне оккупированного административного здания, над которым развивается вражеский триколор и красный флаг, похожий на советский. 

Оккупанты поставили памятник Ленину. / t.me/ukrain1an_news
Оккупанты поставили памятник Ленину. / t.me/ukrain1an_news

Данной "аппликацией" гордится коллаборант, которого оккупанты назначили "руководителем милиции", Геннадий Малюков.

Ранее мы писали, что Ирина Верещук потребовала от российской стороны открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе. В своем обращении к руководству страны-агрессора вице-премьер-министр подчеркнула, что в случае отказа это будет доказательством в суде военного преступления против Украины. 

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