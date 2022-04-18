Верещук обратилась к руководству РФ: Требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя

Обращение вице-премьер-министра связано с обострением ситуации в блокадном городе.

Ситуация в блокадном Мариуполе с каждым часом становится все критичнее. В связи с обострением ситуации Ирина Верещук обращается к военно-политическому руководству России. Свое обращение министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовала в соцсетях.

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Верещук подчеркивает, что Украина требует открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц.

В связи с сложнейшей ситуацией на территории "Азовсталь", украинская сторона требует от российских оккупантов отдельно срочный гуманитарный коридор с территории комбината для женщин, детей и других гражданских лиц.

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Министр по вопросам реинтеграции отмечает, что отказ РФ открывать гуманитарные коридоры - очередное военное преступление.

"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления," - отметила политик.

Ранее мы писали, что в Мариуполе погибло около 22 тысяч человек. В городе не осталось медиков, что усугубляет гуманитарную ситуацию в городе. Также рашисты устроили фильтрационные лагеря, из которых высылают украинцев принудительно в Россию.