Украина передала в ЕС первую часть "опросника" для членства

Документы заполнили всего за неделю, вторую часть обещают передать так же быстро

Украина уже отправила Еврокомиссии заполненную первую часть так называемого опросника, по которому будут оценивать готовность Украины к членству в ЕС. Об этом сообщила в Twitter вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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"Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", - написала она.

Следует отметить, что ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что само заполнение опросника много времени не занимает. Однако европейским чиновникам может понадобиться несколько месяцев, чтобы проанализировать полученную информацию.

Напомним, ранее Шмыгаль назвал сроки получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. По его мнению, это может произойти уже в июле.

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