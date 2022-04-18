В ОП скандал со Штайнмайером назвали протокольным недопониманием

Ранее между Киевом и Берлином возник скандал из-за отказа принять в Украине немецкого президента

Отказ Украины принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера был "протокольным недопониманием". Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.

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"Это какое-то протокольное недопонимание. Президент (Зеленский – ред.) четко сказал, что по двусторонним каналам обращения (Штайнмайера – ред.) не было. Мы готовы принимать всех смелых политиков и смелых мировых лидеров с конкретными результатами", - сообщил Сибига.

Он также рассказал, что на этой неделе запланировано несколько важных визитов иностранных делегаций в Украину. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль с командой отправится с визитом в США.

Напомним, на прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей немецкого президента с Россией.

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