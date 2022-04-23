Военные РФ за день 12 раз обстреляли Луганскую область

В результате вражеских обстрелов несколько человек погибли.

Российские войска в пятницу, 22 апреля, 12 раз обстреляли населенные пункты Луганской области. В результате несколько человек погибли, сообщил в своем Telegram-канале председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его слова, обстрелам со стороны российских оккупантов подверглись Лисичанск, Попасная и Новодружеск. В Попасной погибли два человека. Во всех населенных пунктах в результате вражеских обстрелов разрушены и повреждены дома, гражданская инфраструктура.

По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении российские оккупанты наступают вдоль всей линии столкновения. Противник пытается захватить Северодонецк, Славянск, Попасную. Продолжается наступление в направлении Новотошковского.

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Враг пытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области. С этой целью на Донбассе сконцентрирована большая группировка российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыла группа криминалистов из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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