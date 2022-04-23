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Азов опубликовал видео с гражданскими на Азовстали

На территории заблокированного комбината вместе с военными может находиться около тысячи гражданских.
Азов опубликовал видео с гражданскими на Азовстали

Полк Азов опубликовал видео с гражданскими на территории заблокированного российскими войсками комбината Азовсталь в Мариуполе.

Из рассказов людей на видео следует,  что запись сделана 21 апреля.

Люди находятся в подвале почти два месяця. В нем в основном женщины и дети.

Мирные жители просят о безопасном гуманитарном коридоре, чтобы получить возможность выехать на неоккупированную украинскую территорию. 

Напомним, в Мариуполе на заводе Азовсталь находятся около 1000 мирных жителей. Но российские войска открыли коридор только для сдачи украинских военных в плен.

Власти города говорят, что для эвакуации населения нужен хотя бы день без обстрелов.

 

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