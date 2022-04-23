Согласована эвакуация из Луганской области на 23 апреля

Будут бесплатно эвакуировать мирных жителей из Попасной, Рубежного, Горского, Северодонецка и Лисичанска.

Сегодня, 23 апреля, в Луганской области будут бесплатно эвакуировать мирных жителей из Попасной, Рубежного, Горского, Северодонецка и Лисичанска. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, с каждым днем становится все сложней и сложней эвакуировать мирных жителей из Луганской области, так как российские оккупанты наступают и обстреливают населенные пункты.

Вчера, например, недалеко от Попасной российские оккупанты, которые пытаются полностью захватить Луганскую область, обстреляли эвакуационный автобус. В результате подросток и ребенок получили ранения.

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За минувшие сутки, 22 апреля, оккупанты 12 раз обстреляли населенные пункты Луганской области. В результате несколько человек погибли (двое – в Попасной).

Напомним, в Украину на этой неделе приехали криминалисты из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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