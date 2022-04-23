Россия потеряла в Украине уже 21 600 солдат - Генштаб ВСУ

Украинские бойцы уничтожили 854 танка и 2205 боевых бронированных машин российских оккупантов.

Российские оккупационные войска с начала вторжения в Украину и по состоянию на утро 23 апреля 2022 года потеряли около 21 600 человек, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы на данный момент уничтожили 854 танка и 2205 боевых бронированных машин российских оккупантов, сбили 177 самолетов, 154 вертолета, 182 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также оккупанты потеряли 143 реактивные системы залпового огня, 1543 автомобиля, 8 кораблей.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, сейчас наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. На Донецком направлении оккупанты наступают вдоль всей линии столкновения.

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На Запорожском направлении противник усилил свою группировку. На Таврическом и Южнобужском направлениях российские войска пытаются удержать захваченные рубежи.

Напомним, в Украину на этой неделе приехали криминалисты из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua