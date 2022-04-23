С территории РФ обстреляли Черниговскую область

Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

Вчера вечером, 22 апреля, с территории России в очередной раз обстреляли Черниговскую область. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении сказано, что российские военные обстреляли Черниговскую область из автоматического гранатомета. Гранаты разорвались на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. К счастью, никто из украинских пограничников не пострадал.

Напомним, российских оккупантов изгнали из Черниговской области в конце марта. С тех пор российские войска постоянно обстреливают Черниговщину из России.

Читайте также: Арестович дал прогноз по срокам боев на Донбассе

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, сейчас наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. В Харьковской области активные боевые действия идут на Изюмском направлении.

Ранее стало известно, что в Украину на этой неделе приехали криминалисты из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.