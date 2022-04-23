Войска РФ обстреляли ракетами Одессу

По городу российские оккупанты выпустили несколько крылатых ракет.

Российские оккупанты сегодня днем, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

В сообщении говорится, что в результате вражеского обстрела пострадали объекты инфраструктуры.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, по Одессе выпустили около шести крылатых ракет. Несколько ракет сбили бойцы украинской ПВО.

Напомним, российские оккупанты несколько дней назад объявили о начале нового этапа войны против Украины. Они заявили, что хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также юг Украины, вплоть до Приднестровья.

Бойцы ВСУ ведут оборонительные бои на Донбассе и юге нашей страны. В Харьковской области 22 апреля в результате контрнаступления бойцы ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта.

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Ранее стало известно, что в Украину на этой неделе приехали криминалисты из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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