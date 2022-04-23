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Кулеба отреагировал на ракетный удар оккупантов по Одессе

23 апреля по этому городу российские оккупанты выпустили несколько крылатых ракет.
 |  Автор: Виталий Кулак
Кулеба отреагировал на ракетный удар оккупантов по Одессе
Обломок ракеты / t.me/oleksiihoncharenko

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне сегодняшнего ракетного обстрела российскими оккупантами Одессы призвал признать РФ  спонсором терроризма и относиться к ней соответственным образом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что российские войска, обстреляв Одессу, ставили перед собой цель запугать украинцев. То есть речь идет про террор.

Напомним, 23 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Несколько ракет сбили бойцы украинской ПВО. По предварительной информации, поврежден многоэтажный жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

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Официально про погибших и пострадавших еще ничего не известно. По данным народного депутата Алексея Гончаренко, в результате ракетного обстрела Южной Пальмиры погибли три человека.

Ранее стало известно, что в Украину на этой неделе приехали словацкие криминалисты, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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