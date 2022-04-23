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На Херсонщине ликвидированы два российских генерала – ГУР

ВСУ уничтожили передовой пункт управления 49-й Общевойсковой армии российских оккупационных войск.
 |  Автор: Виталий Кулак
На Херсонщине ликвидированы два российских генерала – ГУР
Иллюстративное фото / gur.gov.ua

В Херсонской области ВСУ уничтожили передовой пункт управления 49-й Общевойсковой армии российских оккупационных войск. Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что в результате удара по пункту управления 49-й Общевойсковой армии российских оккупационных войск ликвидировано большое количество высокопоставленных российских офицеров, в том числе два генерала. Одного генерала, получившего тяжелые ранения, эвакуировали.

Между тем, Оперативно-тактическое командование "Юг" считает, что российские оккупанты могут попытаться выйти к административной границе между Херсонской и Николаевской областями, то есть полностью захватить Херсонщину. Поэтому в Херсонскую область оккупанты перебрасывают дополнительные подкрепления.

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По данным ОТК "Юг", оккупанты на Херсонщине продолжают подготовку к проведению псевдореферендума по созданию так называемой "ХНР". Они ведут соответствующую пропаганду среди местных жителей.

Ранее стало известно, что в Украину на этой неделе приехали приехали словацкие криминалисты, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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