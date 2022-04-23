В Офисе президента отреагировали на ракетный обстрел Одессы

23 апреля по Одессе российские оккупанты выпустили несколько крылатых ракет.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне сегодняшнего ракетного обстрела российскими оккупантами Одессы заявил, что для россиян нет ничего святого, так как они бомбят украинские города даже перед Пасхой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ермак, подчеркнул, что нанося ракетные удары по городам накануне одного из главных православных праздников, россияне еще раз показали, что для них нет ничего святого.

Напомним, 23 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Несколько ракет сбили бойцы украинской ПВО.

По предварительной информации, поврежден многоэтажный жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. По данным народного депутата Алексея Гончаренко, в результате ракетного обстрела Южной Пальмиры погибли три человека.

Читайте также: В Одессе бывшие инкассаторы украли из терминала 700 тыс грн

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал признать Россию спонсором терроризма, так как она ставит перед собой террористические цели.

Между тем, в Украину на этой неделе приехали словацкие криминалисты, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Обломок ракеты / t.me/oleksiihoncharenko