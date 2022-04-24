Враг обстрелял Луганщину 12 раз: есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура

От обстрелов пострадали Северодонецк, Лисичанск, Золотое и Горское.

Луганская область попала под огонь россиян 23 апреля 12 раз. О потерях, раненых и разрушениях рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

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В следствии обстрела погибли 8 человек и двое получили ранения. Шестеро из погибших - из Горского и Золотого, россияне унесли жизни луганчан в результате артиллерийского обстрела.

Рашисты обстреляли область 12 раз. / t.me/luhanskaVTSA

Рашисты обстреляли область 12 раз. / t.me/luhanskaVTSA

Еще две убитых женщины - из Попасной. В их дом попал вражеский снаряд, из-за чего женщины оказались под завалами. Однако спасти их не удалось.

В Рубежном спасателям ГСЧС удалось эвакуировать из-под обстрелов трех человек. Также пострадали Горское, Золотое, Лисичанск и Северодонецк.

Утром 23 апреля загорелся в Лисичанске многоэтажный дом. В Рубежном ночью воспламенился частный дом. В результате обстрела Северодонецка пострадали пять домов, четыре из которых находятся рядом. Также россияне повредили здание Национальной полиции. Сколько разрушили объектов жилищного фонда в Горской громаде - уточняется.

Рашисты обстреляли область 12 раз. / t.me/luhanskaVTSA

Рашисты обстреляли область 12 раз. / t.me/luhanskaVTSA

Ранее мы писали, что глава МИД Австрии заявил, что против вступления Украины в Евросоюз. По его словам, нужно предлагать украинцам другой путь, нежели полноправное членство.