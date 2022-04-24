В МИД Австрии заявили, что против членства Украины в ЕС

Министр иностранных дел предлагает рассмотреть иные модели, чем вступление Украины в Евросоюз.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что против членства Украины в Европейском Союзе. По его мнению, украинцам даже не нужно давать статус кандидата в июне, как ранее об этом сообщалось. Свое мнение глава МИД высказал в рамках своего выступления на 14-м саммите европейских медиа

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Шалленберг объясняет, что государства Западных Балкан проходили более длинный путь к статусу кандидата, чем позволено Украине. При этом, министр заявляет, что Украине вовсе не нужно становиться членом ЕС - даже в будущем. По его словам, нужно предлагать украинцам другой путь, нежели полноправное членство.

Глава МИД заявляет, что должны быть еще другие модели, чем вступление в Евросоюз, сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации или присоединение к Единой экономической зоне Европейского Союза. Александр Шалленберг считает, что нужно проявить больше гибкости в поиске механизмов сближение ЕС и Украины. К слову, именно углубление отношений украинцев и Евросоюза он поддерживает.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни," - заявил глава МИД Австрии.

Ранее мы писали, что в Украину прибыв Благодатный огонь. Огонь встретила на границе с Польшей делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом.