В Днепропетровской области ночью было три "прилета" - глава ОВА

Противник разрушил восемь зданий и забрал жизнь у одного мужчины.

В Павлоградском районе Днепропетровской области было ночью три "прилета". В результате ракетного обстрела погиб мужчина и разрушена инфраструктура. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру, погиб 48 летний мужчина. Также уничтожены восемь зданий, в результате под завалами оказались три легковые и одна грузовая машины.

В результате прилетов разрушены здания. / t.me/dnipropetrovskaODA

Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом. Также две ракеты попали в промышленное производства. В результате - разрушено производственное здание. Однако без человеческих жертв.

В результате прилетов разрушены здания. / t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали, что в Луганской области за сутки погибли восемь человек, двое получили ранения. В результате вражеского обстрела разрушены жилые здания, а также отделение Национальной полиции.